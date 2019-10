Dieven stelen frietwagen in Vlijmen: ‘Daar gaat mijn bedrijf, dacht ik’

Daisy en Kenneth runnen hun onderneming Snackmobiel-Vlijmen met zijn tweeën. Zo'n drie jaar geleden kochten ze de frietkar en sindsdien verkopen ze elke dag van de week friet en snacks op feesten, evenementen en markten. ,,Dit is de grootste van onze vijf verkoopwagens”, vertelt Daisy. ,,Deze wagen had de hoogste capaciteit. Als we deze snackmobiel niet snel terug hebben, gaat onze omzet enorm slinken. Het duurt namelijk bijna een jaar voordat er een nieuwe kar klaar kan zijn.”

‘Daar gaat mijn bedrijf...’

Vrijdagavond zag ze de wagen voor het laatst. ,,We hadden hem bij familie thuis geparkeerd, aan de Deken van Baarstraat in Vlijmen. Toen we zaterdag wilden inladen voor een feest in Drunen, was de kar weg. Ik dacht: daar gaat mijn bedrijf... Dan baal je echt als een stekker.”