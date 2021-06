Digitale escaperoom stuurt leerlingen toch op reis: ‘Heel gedoe om in het Louvre te komen’

Je zit opgesloten in een tijdmachine, een piratenschip of de koningskamer van een piramide. Daarvan verlost worden kan, maar dan moet je binnen een gestelde tijd antwoorden vinden op lastige vragen. Anders blijf je gevangen tussen verleden en toekomst, zal het schip op de baren blijven dobberen of moet je je lot delen met de farao: de piramide als laatste rustplaats.

Ertussenuit knijpen

Lokaal 111, de domicilie van docent Frans Herma van Gelderen lijkt in geen velden of wegen op een escaperoom. Ertussenuit knijpen is geen enkel probleem: als na 50 minuten de zoemer klinkt stromen de leerlingen van havo-4 de gang op.

Quote We hebben hulp van Google Translate, anders is het niet te doen Femke Berende (17), Scholiere

Toch wordt er wel degelijk een spel gespeeld, maar online. In groepjes van twee of drie dolen havisten door Parijs. Vier opdrachten moeten ze in een tijdsbestek van 4 lesuren goed uitvoeren om uiteindelijk de code te kraken om te ‘ontsnappen’.

‘Moeilijk hoor’

Briseïs Richards (16) en Femke Berende (17) dwalen via hun laptop door het Louvre. Ze krijgen in het Frans aanwijzingen. Dat is knap lastig voor een vierdejaars, dus hebben zij er op internet een tool voor gevonden, zodat het meteen wordt vertaald. ,,Anders is het niet te doen”, zegt Femke. Het was al een heel gedoe om in het Louvre te komen, zeggen ze.

,,We moesten eerst naar het station, hebben we via Google Maps geregeld. Toen daar de fiets gepakt en naar het museum gereden. We mochten alleen maar links afslaan. Daar moesten we de fiets op een bepaalde plek neerzetten. Moeilijk, hoor.”

Volledig scherm Herma van Gelderen introduceerde de escaperoom op de Waalwijkse school. Ze leende het spel met toestemming van een collega in het land. © Marc Bolsius

Lol staat voorop

Imke Branderhorst (15), Brent Verdoorn (16) en Minke van Bon (15) zijn al in level twee beland, moeten via deelopdrachten over de Eiffeltoren trachten weer een stapje verder te komen. Imke heeft al eens escaperoom meegemaakt. ,,Hier is geen decor, dus is de beleving anders”, zegt ze, ,,Het is meer een quiz. Wel leuk, want moeilijk. En daardoor uitdagend.” Ook dit groepje gebruikt hulpmiddelen, zoals Google Translate. Niet helemaal volgens de regels, maar Van Gelderen is niet strikt: de lol staat voorop.

Quote Ik wil mijn leerlingen toch een beetje het gevoel geven van een excursie­week Herma van Gelderen, Docent Frans

De docent Frans introduceerde vorig jaar voor de eerste keer de online escaperoom, met toestemming geleend van een collega uit het land. En te danken aan corona. Beter gezegd: te wijten. Elk schooljaar krijgen mavo-, havo- en vwo-leerlingen vanaf het derde leerjaar de kans om een excursie te maken. Naar Rome, Parijs, Barcelona of Trier. Liefhebbers van planten en dieren zoeken in het buitenland een fraai stukje natuur op. Dat kon dus niet meer.

,,De leerlingen zien nu heel veel filmpjes”, zegt Van Gelderen. ,,Zo krijgen ze een aardig beeld wat Parijs cultureel te bieden heeft. Ze moeten al zo veel leuks missen, dus wil ik mijn leerlingen toch een beetje het gevoel van een excursieweek geven.” Daar kan Imke zich goed in vinden. Bovendien: ,,Het is leuker dan een gewone les.”