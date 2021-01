‘Dijkstra en Evenblij’ zondag live vanuit De Leest

Vanuit Waalwijk is een live-reportage te horen over de avondklok, enkele Efteling-fanaten vertellen hoe het is om daar niet op bezoek te kunnen en de ‘Halve Zool’ van bakker Abdel Chraou komt aan bod. Met De Slimste Mens-winnaar Rob Kemps (Snollebollekes) en De Deurzakkers wordt gesproken over ‘het verdriet van Brabant’, het niet doorgaan van carnaval. Paul van Loon vertelt over zijn favoriete schrijver. Het geplande optreden van cabaretière Kiki Schippers ging vanwege corona niet door, maar zondag is ze alsnog te gast. Verder is er aandacht voor het Schoenenmuseum en zijn te gast RKC-icoon Ad van de Wiel en burgemeester Nol Kleijngeld. Er is live-muziek van onder anderen Gers Pardoel.