‘Dillenburg’ lijkt dan tóch beste plek voor brandweerkazerne Drunen

DRUNEN - Het moet gek lopen wil de nieuwe brandweerkazerne in Drunen níet komen in de omgeving Lipsstraat - Prins Hendrikstraat en Tinie de Munnikstraat. Voor twee locaties daar worden nu alle voor en tegens op een rij gezet. Een spoedklus wordt het niet: de opening staat gepland in 2025.

Dat nu tóch weer een plaats aan de rand van plan Dillenburg in Drunen in beeld is, lijkt vreemd; dit gebied is immers al eerder onderzocht en toen afgevallen. Vier plaatsen zijn toen bekeken en de conclusie was: verplaatsing van de kazerne vanuit de Wilhelminastraat richting Dillenburg is altijd een verslechtering voor de brandweerzorg. Vooral vanwege de opkomsttijd naar het centrum.

Zelf plaatsje zoeken

Daarmee leek nog maar één mogelijkheid over: de kazerne op de huidige plaats herbouwen, of daar vlakbij. Want dat er íets moet gebeuren, is wel duidelijk. De bestaande kazerne heeft veel achterstallig onderhoud (nu ruim 90.000 euro) en voldoet niet meer aan de eisen.

Quote Er is naar meer zaken gekeken dan alleen opkomst­tijd Willemijn van Hees, burgemeester

In principe worden álle kazernes in de regio eigendom van Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN). Zo ook die in Heusden en Vlijmen. De gemeente kreeg het echter voor elkaar de kazerne in Drunen in eigen bezit te houden, met de afspraak te zoeken naar een geschikte plaats waar de Veiligheidsregio een nieuwe kazerne kan bouwen. Zo komt de grond van de bestaande kazerne in Drunen-centrum vrij voor de zo gewenste bouw van goedkope huurhuizen.

Nieuw onderzoek

Dat laatste kwam dus in de knel, toen onderzoek leek uit te wijzen dat er geen geschikte alternatieve plek is voor een kazerne. Heusden legde zich daar niet bij neer en liet vervolgonderzoek uitvoeren naar de vraag ‘wat houdt verslechtering van de brandweerzorg in en hoe kan die eventueel opgevangen worden’. ,,Daarbij is naar meer zaken gekeken dan alleen opkomsttijd”, licht burgemeester Willemijn van Hees toe. Het gaat dan om onder meer ruimtelijke ordening en vooral om de verkeersveiligheid.

De uitkomst is dat een plek aan de rand van Dillenburg toch ook de nodige voordelen heeft ten opzichte van de bestaande locatie aan de Wilhelminastraat. Belangrijk daarbij is dat de beroepsbrandweer in Waalwijk over enige tijd overdag de brandweerzorg voor het westelijk deel van Drunen op zich neemt. De verslechtering van de brandweerzorg voor Drunen-West wordt bijvoorbeeld ook opgevangen door meer voorlichting over bijvoorbeeld de installatie van rookmelders.

Voordeel van een locatie bij Dillenburg is ook dat landgoed Steenenburg, waar plannen zijn voor een medische campus (een ‘risicovol object’) sneller bereikbaar is. Ook wordt het centrum van Drunen ontlast.

Twee locaties

Concreet worden nu twee locaties tegen het licht gehouden:

♦ de hoek Lipsstraat/ Prins Hendrikstraat; zo'n beetje de parkeerplaats van sportpark De Schroef bij jeu-de-boulesclub Batârd. De grond daar is van de gemeente. ,,Vanwege de plannen voor een Vitaalpark komen daar mogelijk toch veranderingen", aldus Van Hees.

♦ iets verderop, vlakbij de grote nieuwe rotonde en pal aan de Tinie de Munnikstraat, schuin tegenover de Aldi. De gemeente heeft daar nog grond liggen, bedoeld als bedrijventerrein.

Van Hees gaat ervan uit dat het onderzoek naar de plussen en minnen van beide locaties voor de zomer klaar is. Als daarna de Heusdense politiek een knoop doorhakt en de Veiligheidsregio in 2023 het nieuwe Huisvestingsplan vaststelt, kan de kazerne in 2025 klaar zijn.

Politie

Los van de brandweer zoekt ook de politie een nieuwe plaats. Het bureau in Drunen wordt verkocht en er moet een nieuw steunpunt komen. De suggestie om beide onder te brengen in één gebouw, is volgens Van Hees makkelijker gezegd dan gedaan. Bijvoorbeeld vanwege scherpere eisen van de politie als het gaat om veiligheid en privacy. ,,Misschien kunnen de gebouwen wel pal naast elkaar komen.”