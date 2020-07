Diny en Sjaan breien sjaals voor Gambia: ‘20 graden is koud hoor’

Winkels in Sprang-Capelle mogen open op zondag: 'Het getuigt van weinig respect’

9:05 SPRANG-CAPELLE - Winkels in Sprang-Capelle mogen ook op zondag open. Het dorp heeft geen uitzonderingspositie meer in de gemeente Waalwijk. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een verruiming van de winkelopeningstijden. Maar de verdeeldheid was groot.