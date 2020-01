Directeur na anderhalf jaar alweer weg bij Baanbrekers

Het vertrek van Kansouh komt als een verrassing. De voormalig advocaat in vrouw- en kinderrecht, was nog geen anderhalf jaar directeur bij Baanbrekers en was druk bezig met het omvormen van de sociale dienst en werkvoorziening. Vorige week nog gaf Kansouh aan de Cleanroom te sluiten , een van de sociale werkplaatsen van Baanbrekers in Waalwijk.

Kansouh gaat met pijn in zijn hart, zegt hij. ,,Ik heb geworsteld en geaarzeld. Het is niet makkelijk om Baanbrekers los te laten.” Toch zet hij de stap. ,,Een functie als deze komt slechts één of twee keer in je leven voorbij, zeker op mijn leeftijd. Ik had gehoopt dat zo’n kans later zou komen, maar zoiets laat zich helaas niet altijd regisseren door een beste moment.”