Dirigent Jan van de Sanden neemt na 19 jaar afscheid van Excelsoir uit Genderen

Een droom van 100 miljoen kilowatt­uur

10:03 DE LANGSTRAAT - Waalwijker Paul Stassen heeft een droom: binnen vier jaar tijd via het ondernemerscollectief Solar Valley alle daken van bedrijfspanden in De Langstraat vol leggen met zonnepanelen. Om zo 100 miljoen kilowattuur stroom op te wekken. De droom is al aan het uitkomen: de eerste 20 miljoen kilowattuur zijn binnen. ,,We doen het samen, we delen energie. Iedereen kan eraan verdienen."