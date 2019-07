Discussie over uitbreiding gemeentehuis Altena

Eén van de voorstellen is 300 duizend euro uit te trekken voor het voorbereiden van een plan voor een uitbreiding van het gemeentehuis. In de aanloop naar de gemeentelijke fusie heeft de fusieraad daar nog geen groen voor willen geven. Ook nu werd duidelijk dat lang niet alle fracties onomwonden achter het voorstel staan. Via moties en een amendement werd daar uiting aan gegeven. De moties of verzoeken, verschilden weliswaar van tekst, maar kwamen veelal in essentie overeen. Uiteindelijk werden ze samengevoegd tot één motie die unaniem aangenomen werd. Tijdens de discussie werd er bijvoorbeeld voor gepleit eerst een nader onderzoek te doen naar het functioneren van de huidige vier wijklocaties, waaronder het vroegere gemeentehuis in Wijk en Aalburg waar 86 ambtenaren werken. "Met die locaties hebben we goud in handen", aldus Anne Duizer (ChristenUnie). De wijklocaties zijn volgens hem waardevol met het oog op het beoogde kerngericht werken. VVD en Progressief Altena gingen het verst door voor te stellen het bedrag uit de nota te halen omdat het voorstel niet of onvoldoende onderbouwd was. Beide fracties, en ook SGP en AltenaLokaal, gaven ook aan de onderzoeken wat de mogelijkheden of consequenties zijn als het huurcontract met de Rabobank wordt opgezegd waardoor meer werkplekken beschikbaar komen.