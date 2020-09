‘Dit en over de liefde'. Nieuwe gedichtenbundel Dick Schreinders

Kermissen in Heusden gaan door: ‘Mensen willen een uitlaap­klep, een verzetje’

27 augustus HAARSTEEG/VLIJMEN - Goed nieuws voor kermisliefhebbers: De kermissen in Haarsteeg en Vlijmen gaan in principe door. De gemeente Heusden overlegt momenteel met de organisator over maatregelen om een ‘verantwoorde kermis’ mogelijk te maken.