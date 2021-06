Dit ene pilletje helpt longkankerpatiënt Peter te leven alsof hij niet ziek is

In aantocht: Hét boek over de Biesbosch

1 juni ‘Hét boek over de Biesbosch’, zegt uitgever Corné Keizer van de uitgeverij Boek Design in Woudrichem. Dat klinkt als Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Maar eerlijk is eerlijk, het werk van Frank Saris en zijn co-auteurs is van kaft tot kaft uitstekend.