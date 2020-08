Dit Foodfestival in Woudrichem gaat door: ‘Te druk bij de pannenkoeken? Dan roept de DJ dat om’

Oeps, zevenhonderd Facebookers geven al aan dat ze komen, aanstaande zondag naar het Woerkumse Foodfestival op ’t Rond in Woudrichem. Julia Verhouden (20) is blij, maar ook een tikje bezorgd: ,,We moeten dan streng zijn. Vol is vol, maar als iedereen verspreid over de dag komt, is het natuurlijk geen probleem. De meeste mensen gaan na een paar uur weer naar huis.’’