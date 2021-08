Dit kun je verwachten van de Visserijdag Woudrichem: ‘Door corona is het ietwat bescheiden’

Zangers, kraampjes en kinderspelen

Gedurende de dag wordt er poon gebakken en paling gerookt en loopt zalmvisserskoor Ongestaagd zingend rond over het terrein. Oude ambachtslieden zijn ook aanwezig om het werk als zeilmaker, smid of mandenmaker te laten zien. Daarnaast staan er verschillende kraampjes van bijvoorbeeld het Visserijmuseum en zijn er kinderspelen voor de kleine visliefhebbers.

Omdat het evenement in de buitenlucht gehouden wordt, hoeven bezoekers alleen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Voorzitter Aart Geurtsen: ,,Daarnaast hebben we op meerdere plekken handgels staan om de handen schoon te houden. Mocht het té druk worden, dan is het mogelijk dat het terrein wordt afgesloten voor nieuwe bezoekers.’’ Deze editie is door de coronamaatregelen ietwat bescheiden, volgens Geurtsen. ,,Maar volgend jaar willen we het weer groots aanpakken.’’