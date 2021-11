‘Dit was moreel verwerpelijk. Haal besluiten GOL van tafel’. Critici blijven bij oproep

VLIJMEN/WAALWIJK - Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen legt zich niet neer bij de reactie van de provincie op een brief van de stichting, waarin ze de provincie onbehoorlijk bestuur verwijt rond de GOL. Samen met anderen is een scherpe brief opgesteld waarin ze vragen het besluit over de aanbesteding van tafel te halen.

Dat laatste moet wat de federatie betreft ook gebeuren met de besluiten van provincie en de gemeenten Heusden en Waalwijk om extra miljoenen uit te trekken voor uitvoering van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De brief is ook ondertekend door Van Gol naar Beter, Vlijmenaar Kees Gouwy, Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan en Wijkcommissie Vlaemsche Hoeve in Vlijmen.

De ondertekenaars verwijten Gedeputeerde Staten (GS) dat zij een belofte uit maart 2019 hebben gebroken. Die hield in dat de provincie het GOL-project niet definitief zou gunnen, voordat het bestemmingsplan (PIP) voor de GOL onherroepelijk zou zijn. Die belofte, volgens de briefschrijvers juridisch bindend, was voor bezwaarmakers tegen de GOL-plannen destijds reden hun verzoek om een voorlopige voorziening tegen de plannen in te trekken.

Belastinggeld

Met dat schorsingsverzoek wilden ze voorkomen dat allerlei werkzaamheden zouden starten nog voor de Raad van State uitspraak had gedaan over hun bezwaren. Werkzaamheden die in de ogen van de bezwaarmakers onherstelbare schade kunnen aanrichten aan de natuur, het milieu, de cultuurhistorische waarden in de Baardwijkse Overlaat, de spoordijk en de spoorbruggen. ,,En natuurlijk ook om te voorkomen dat er onnodige kosten (‘belastinggeld van de burgers’) worden gemaakt.”

De provincie besteedde de werkzaamheden in februari 2020 echter toch aan, aan Mourik-Besix. Provincie, Waalwijk en Heusden stelden vervolgens enkele keren extra geld voor de GOL ter beschikking, waarmee de totale kosten inmiddels zijn opgelopen van zo’n 105 tot 128 miljoen euro. Ook zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, is grond geruild en aangekocht en zijn kapvergunningen aangevraagd.

‘Verwerpelijk’

GS erkenden onlangs niet gehandeld te hebben ‘naar de letter’ van de toezegging, maar stelden dat de belangen van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen niet zijn geschaad omdat niets gaat gebeuren met de spoordijk of de Langstraatspoorbruggen totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Daarnaast mogen de voorbereidende werkzaamheden volgens GS uitgevoerd worden omdat ze officieel niet vallen onder het bestemmingsplan voor de GOL. Om tijdwinst te boeken is het volgens GS niet ongebruikelijk dat bepaalde procedures gelijk oplopen.

Maar volgens de briefschrijvers was hun schorsingsverzoek uit 2019 juist bedoeld om extra kosten te voorkomen. Die dreigen nu toch te ontstaan, zo redeneren ze: als de Raad van State een streep haalt door de GOL-plannen, zijn provincie en gemeenten enkele tientallen miljoenen kwijt.

Quote Al in 2018 had men kunnen weten dat dit een heel complex dossier is en dat er veel bezwaren zouden komen Briefschrijvers

De critici hebben daarom geen goed woord over voor de handelwijze van de provincie en de gemeenten. Dat GS spreken van onvoorziene vertraging (de provincie ging al in juni 2018 akkoord met de GOL), vinden ze onzin. ,,Al in 2018 had men kunnen weten dat dit een heel complex dossier is en dat er veel bezwaren zouden komen.” Ook de problematiek rond de stikstofuitstoot was toen al wel duidelijk, stellen de briefschrijvers. Al met bestempelen ze de besluitvorming als ‘onrechtmatig, niet rechtsgeldig, moreel verwerpelijk en onbehoorlijk’. Vandaar het verzoek provinciale staten en de gemeenteraden nieuwe besluiten te laten nemen.

De GOL is bedoeld om een aantal problemen in de regio aan te pakken; het wegennet, bereikbaarheid, doorstroming en hoogwaterproblematiek zijn daarbij belangrijke onderdelen. Ook is er aandacht voor de economie, de natuur en het toerisme.