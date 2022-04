Dit zijn de activiteiten tijdens Koningsdag in De Langstraat

DE LANGSTRAAT - Vrijmarkt, spelletjes, muziek met een drankje erbij. Op deze Koningsdag is er weer van alles te beleven in deze regio. Hierbij een overzicht van activiteiten in De Langstraat.

Drunen

Op het Raadhuisplein In Drunen is het vanaf 12.00 uur feest met optredens van de koren Om te Janken, Het Dwergonisch Mannenkoor en T Elshouts AkKOORdje. DJ Vinylah draait platen tussen 16.00 en 21.00 uur. Op het Raadhuisplein zou er géén georganiseerde kleedjesmarkt zijn. Maar toch is besloten dat alle ruimte die het evenement niet nodig heeft, wél gebruikt mag worden voor een kleedjesmarkt. Ook is er een springkussen aanwezig.

Volledig scherm Rommelmarkt in het centrum van Drunen tijdens Koningsdag in 2017. © Beeld Werkt

Oudheusden en Heusden

Koningsdag in Oudheusden begint met een versierde herri-fietsopracht in samenwerking met Buurt Bestuurt Oudheusden. Alle deelnemers verzamelen met hun versierde fiets om 10.30 uur bij de COOP in Oudheusden. Om 11.00 uur vertrekt de fietstocht richting Heusden. Om 11.45 uur wordt de fietsoptocht feestelijk onthaald bij de aubade op het Stadhuis.

Om 13.00 uur start de traditionele kindermarkt op de Botermarkt met veel muziek en jonge ondernemers in de diverse kraampjes. Om 14.00 uur beginnen de oudhollandse koningsspelen op het Stadhuisplein Vanaf 14.00 uru start ook de disco door DJ Thomaz, de feestelijke dag wordt rond 17.00 uur afgesloten.

Waalwijk

In Waalwijk vieren ze koningsdag met live optredens op Markt. De horeca heeft de terrassen klaar staan, de weekmarkt is er en de winkels zijn geopend. Er zijn allerlei evenementen, zoals de weekmarkt, een kindervrijmarkt, een springkussen en oudhollandse spelen en een photobooth in de Els, waar je op de foto kunt met de koning en koningin in verschillende settings.

De negende editie van Borkpop wordt weer gehouden op de parkeerplaats van Voetbalvereniging Baardwijk. Er is een mix van pop, rock, indie en meer. Voor zowel de jonge liefhebber als de verstokte rocker is er een keur aan artiesten. Vanaf 15.00 uur barst het feest los met een optreden van Lays Angels. Daarna is het de beurt aan Disco Lizard, Reply to All en 100% Katoen. Deze band was er bij alle editie van Borkpop bij. De avond wordt afgesloten door It takes 2 en Heavy Hoempa. Dit jaar is er echter geen rommelmarkt bij de voetbalvereniging. Wel is er een stormbaan, een springkussen en een eetplein.

Volledig scherm Borkpop bij vv Baardijk in 2018. © Beeld Werkt

Kaatsheuvel

De rommelmarkt en de vrijmarkt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel begint om 10.00 uur. Burgemeester Hanne van Aart opent het programma officieel om 10.15 met het Wilhelmus dat wordt gespeeld door leerlingen van muziekschool de Heraut. Er wordt afgesloten met een oranjebitter. Daarna vertrek versierde fietsen optocht door het centrum vooraf gegaan door feestelijk muziek van de Kromme Noten. De gehele dag tot 16.00 uur is er dan sport en spel op plein met onder andere een springkussen, super legoblokken, skippie beesten, XL jenga, zakslaan, boogschieten en de XL sjoelbak.

Sprang-Capelle

Ook in Sprang-Capelle is er weer een vol programma. De koningsdagfestiviteiten beginnen om 09.30 uur met de traditionele aubade aan het Raadhuisplein. Het middagprogramma start om 14.00 uur op het evenemententerrein met de kinderspelen en onder andere circus Tadaa. Om 17.00 uur is er een spectaculaire roofvogelshow.

Waspik

Om 08.00 uur worden de klokken geluid in Waspik. Vervolgens is om 10.15 de optocht met versierde fietsen, karren en steps. Inschrijven kan bij het parkeerterreintje bij de Kerkvaartsestraat. Om 11.00 uur is de aubade op het Dorpsplein, met een bellenblaasfestijn en een rad van fortuin. Aansluitend worden alle inwoners van Waspik uitgenodigd om samen met burgemeester Sacha Ausems een toost uit te brengen op de gezondheid van Koning Willem Alexander.

Tussen 11.30 en 13.30 uur is er een vrijmark op het Dorpsplein en tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen mensen meedoen met de fiets- of wandelpuzzeltocht. Ook aan de Waspikse senioren is gedacht met een optreden van koor Arabesk in woonzorgcentrum De Stroming om 14.00. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er lasergamen in natuurspeeltuin Het Klauterwoud voor basisschoolkinderen.