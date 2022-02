Dit zijn De Troetelbeertjes: tweepersoons carnavalsvereniging die per brommobiel het zuiden doorcrosst

Man moet nog 60 dagen in cel doorbren­gen: worsteling en scheldpar­tij­en tijdens aanhouding in Waalwijk

WAALWIJK - Een 34-jarige man is dinsdag op de Dr. Kuyperlaan in Waalwijk door de politie aangehouden. Hij had nog 60 dagen celstraf tegoed. De arrestatie ging echter verre van soepel, omdat de man weigerde mee te werken. Dat meldt de politie.

24 februari