Dit zijn ze! Zilveren parel voor ‘onzichtbare vrijwilligers’ van Altena

Drijvende zonnepalen bij tomatenkwe­ker gaan stroom leveren voor 250 huishou­dens: Heusden geeft vergunning af

VLIJMEN/HAARSTEEG - Kwekerij Pijpers aan de Groenstraat in Hedikhuizen heeft de vergunning binnen om in een waterbassin 1089 drijvende zonnepanelen te leggen. De panelen moeten stroom gaan leveren voor 250 huishoudens, via coöperatie Hedikhuizen Duurzaam.

14 februari