DNA-spoor van sigarettendief bekend die met groep toesloeg in Waalwijk, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle

Op de beelden is te zien hoe twee of drie inbrekers in regenpakken, vermoedelijk steeds in wisselende samenstelling, de toegangsdeur inslaan van meerdere tankstations, een nachtwinkel en van twee supermarkten. Vervolgens komen ze de zaak in waar ze de sigaretten vaak meteen weten te vinden. Ze laden steeds honderden pakjes peuken in een wit laken. Dat laken pakken ze op wanneer ze klaar zijn en sleuren of tillen het mee naar buiten.