Dode gevonden op A27 bij Nieuwendijk, politie doet onderzoek

Verkoop brandweer­ka­zer­nes kost Heusden geld

6:31 VLIJMEN - Het moest eígenlijk nog even op de valreep van 2019 worden geregeld, de overdracht van de brandweerkazernes in Vlijmen en Heusden naar de veiligheidsregio. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar veel financiële schade levert die vertraging niet op. De gemeente lijdt door de deal 40.000 euro verlies.