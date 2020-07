Dode schapen in Aalburg waren inderdaad het werk van een wolf, boer krijgt schade vergoed

WIJK EN AALBURG - De vier dode schapen die dit voorjaar werden aangetroffen in Wijk en Aalburg, zijn inderdaad doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit dna-onderzoek, vertelt verzorger Sjoerd Poorter. ,,Voor ons een mooie bevestiging, dat we het bij het rechte eind hadden.”

Volledig scherm Eén van de gedode schapen in Aalburg. © Sjoerd Poorter Poorter, die de eigenaar van de kudde helpt bij het verzorgen van de schapen, vond de dode dieren in het pinksterweekend in een weiland aan de Afgedamde Maas. Hij vermoedde direct dat de wolf die rond die tijd actief was in de regio rond het nabijgelegen Heusden ervoor verantwoordelijk was. ,,Vanwege de manier waarop de schapen bij de hals waren gepakt.”

Na het incident werd dna-materiaal afgenomen van de gedode dieren. Uit onderzoek blijkt nu dat het inderdaad de bewuste wolf was die de schapen doodbeet, stelt Poorter. De eigenaar van de dieren is daarover telefonisch op de hoogte gesteld. ,,We wachten nog op de papieren”, aldus Poorter.

Schadevergoeding

De bevestiging betekent ook dat de eigenaar van de schapen in aanmerking komt voor een schadevergoeding via een speciaal fonds. Wanneer bijvoorbeeld een vos verantwoordelijk zou zijn voor de aanval, was dat niet het geval. Poorter: ,,Dat pakt in dit geval dus goed uit. Al is het niet iets wat we vaker hopen mee te maken.”

De wolf doodde in mei tientallen schapen in de omgeving van Heusden, voordat hij doortrok naar België. Volgens experts zat het jonge dier vast in een ‘fuik’, tussen Waalwijk, Den Bosch en de A59. Daarom verbleef hij zo lang in een regio die eigenlijk ongeschikt is als leefgebied. De incidenten zorgden ook in de gemeente Altena voor bezorgdheid. Volgens experts zou het kunnen dat er vaker zwervende wolven opduiken in de regio. De dieren komen vanaf de Veluwe, waar een roedel leeft, of uit Duitsland.