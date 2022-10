Dodelijk ongeval in Werkendam: 43-jarige man uit Hank botst tegen een boom

Provincie schrapt buslijnen voor scholieren, Altena is woedend

Noord-Brabant wil flink snijden in de buslijnen, waar scholieren van onder meer Curio Prinsentuin in Andel gebruik van maken. Volgens haar kunnen de leerlingen ook met het reguliere openbaar vervoer reizen. De gemeente Altena is woedend: ,,De gevolgen zijn onaanvaardbaar.”

28 oktober