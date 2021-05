ALTENA - De Dodenherdenking in Altena verloopt ook dit jaar anders dan gebruikelijk. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur zullen bij de monumenten een krans leggen. Burgemeester Egbert Lichtenberg houdt een toespraak die te zien is op Altena TV.

Degenen, die bloemen willen leggen op de plaats waar de herdenking normaal gesproken plaatsvindt, kan dat doen op 4 of 5 mei doch op een ander moment dan op 4 mei om 20.00 uur. Op sommige plaatsen is ook een rol weggelegd voor kinderen. Publiek is nergens welkom. Lokale omroepen zenden veelal de herdenkingen uit.

De stichting Gedenkteken Oorlogsslachtoffers in de voormalige gemeente Woudrichem zendt de herdenking dit keer digitaal uit via YouTube. Samen met de christelijke basisschool De Zaaier, die het monument dit jaar heeft geadopteerd, is een programma samengesteld dat voor een deel is opgenomen in de Martinuskerk in Woudrichem.

Kinderen dragen gedichten voor, laten werkstukken zien die ze gemaakt hebben naar aanleiding van het lespakket over Kamp Vught en lezen de namen van de slachtoffers uit de voormalige gemeente Woudrichem. Spreker is dit keer Cees de Gast met als thema ‘Hun namen worden niet vergeten’. Twee bestuursleden van de stichting leggen een krans bij het monument bij de Werf.

In Wijk en Aalburg zal onder auspiciën van de Stichting 4 en 5 mei Wijk en Aalburg de herdenking op begraafplaats Rusthof plaatsvinden met het maximaal aantal toegestane personen die op 1,5 meter afstand moeten blijven. Nadat eerst de kerkklokken hebben geluid volgt er twee minuten stilte en klinkt verder het Wilhelmus. Vervolgens worden de namen van de gevallenen voorgelezen en is er ook een voordracht. Daarna is er een kranslegging en kan gedefileerd worden langs het monument. Er zullen filmopnamen worden gemaakt en deze zullen teruggekeken kunnen worden op dodenherdenkingaalburg.nl

In Veen heeft oranjevereniging Prinses Margriet besloten de herdenking zonder publiek te houden. Na het luiden van de klokken (19.45 tot 19.55 uur) worden eerst de namen van de gevallenen opgelezen en volgt de Last Post. Na de twee minuten stilten wordt ook hier het Wilhelmus gezongen en aansluitend vindt door een echtpaar namens alle inwoners van Veen de kranslegging plaats. Ook zal er een krans worden gelegd namens de Oranje Nassauschool in Veen en wethouder Matthijs van Oosten zal een krans leggen namens de gemeente Altena.

Inwoners van Veen die ook een bloem of krans willen leggen kunnen de bloemen c.q. krans op 4 mei bezorgen bij Wilco Honcoop, Grotestraat 5 in Veen. Het bestuur zal deze dan bij het monument leggen.