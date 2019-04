‘Doe iets aan onveilige oversteek bij Cees van Delftstraat’

Meineed in henneppro­ces niet bewezen, man uit Drunen gaat vrijuit

17 april ARNHEM/DRUNEN/HEEREWAARDEN - De man die werd verdacht van meineed in een proces rond een hennepkwekerij in Heerewaarden, is door de Arnhemse rechter vrijgesproken. De rechter ziet er onvoldoende bewijs voor dat de 41-jarige man uit Drunen een valse verklaring heeft afgelegd, en ziet ook niet dat er opzet in het spel was. Hij ontloopt daarmee twee maanden celstraf die het OM had geëist.