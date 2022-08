Doeveren, het dorp van opa Boll en zijn appelgroene vertelstoel en een monumentaal sluisje

Je moet echt opletten, wil je Doeveren bezoeken. Vanaf de rotonde in Heesbeen ben je er voor je het weet alweer voorbij. Niet dat je dan helemaal in the middle of nowhere zit. Aan de westkant van het dorp – met pal achter de dijk de Bergsche Maas – kun je in het oosten de Heusdense Brug boven de bomen zien uitsteken. En aan de oostkant zijn de windmolens in Waalwijk en de blauwe dozenschuiverij van Bol.com niet te missen.