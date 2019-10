Dolf Jansen treedt op met tolk voor doven en slechthorenden in Theater De Leest in Waalwijk

Boek & Theater Proeverij in De Leest met auteurs en regisseurs

10:19 WAALWIJK - Mensen warm maken voor boeken én theater. Dat is het doel van de Boek & Theater Proeverij van Theater De Leest in samenwerking met de bibliotheek in Waalwijk. Woensdag 13 november om 20.30 uur krijgen bezoekers op een ‘talkshow-achtige’ manier boeken voorgeschoteld die dit seizoen in Waalwijk ook als toneelstuk zijn te zien.