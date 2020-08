Doodse aula in Drunen is schoolvoorbeeld van Bossche School

DRUNEN - Jarenlang werd er niets met de aula op de algemene begraafplaats Duynhaeghe in Drunen gedaan. De deuren zijn opengegaan voor een tentoonstelling over de architectuurstijl van de Bossche School.



Vanbuiten oogt het gebouw somber. Uit grijs opgetrokken, aan de voorzijde ontbreken ramen. Dat het die stemming weergeeft is enigszins begrijpelijk: het is een aula. In 1985 gebouwd op de algemene begraafplaats Duynhaeghe in Drunen, maar nooit als zodanig gebruikt. Te veel weerstand vanuit uit de horeca in Drunen, die wilde niet dat er aan 'hun' koffietafels werd geknaagd.

Traditie van de Bossche School

Bart Beaard klopte vorig jaar aan bij de gemeente. De Drunenaar wilde de aula inrichten voor een tentoonstelling over de architectuurstijl van de Bossche School. ,,En die aula past helemaal in die traditie", zegt de heemkundige. ,,Buiten zie je dat terug aan de witgrijze structuurstenen, betonnen lateien en raamdorpels. En binnen herinneren de kolommen van witgrijze structuurstenen, gewassen grindvloer, natuurstenen banden en fijnbezaagd hout er aan.”

Quote Bij de herbouw sloegen de architec­ten eind jaren vijftig een nieuwe richting in. Meer kubistisch, soberder, beton en staal domineer­den. Bart Beaard, heemkundige

De Bossche School ontstond na de Tweede Wereldoorlog. Beaard: ,,Veel kerkgebouwen waren zwaar beschadigd of verwoest, vooral in Zuid-Nederland. Bij de herbouw sloegen de architecten eind jaren vijftig een nieuwe richting in. Meer kubistisch, soberder, beton en staal domineerden." Priester en architect Dom Hans van der Laan was dé pleitbezorger voor deze nieuwe stroming in de bouwkunst. ,,In Den Bosch werden de architecten bijgeschoold in een cursus Kerkelijke Architectuur. Daar komt dus die naam vandaan."

Volledig scherm De aula Duynhaeghe in Drunen is een duidelijk voorbeeld van de architectstijl van de Bossche School. © copyright Marc Bolsius

Het plastisch getal is volgens Beaard het fundament waarop de Bossche School rust. ,,Om een maat te geven aan driedimensionale vormen ontwikkelde Hans van der Laan een meetkundige reeks. Een verhoudingsleer dus. Daardoor zien al die gebouwen er strak en afgemeten uit."

Niet beperkt tot kerken

De Bossche School bleef niet beperkt tot kerken. ,,Dat zie je ook goed terug in onze gemeente. De uitbreiding van het voormalige gemeentehuis in Drunen, acht woonhuizen, veertig aanleunwoningen, het waterproductiebedrijf in Nieuwkuijk zijn volgens die stijl gebouwd."



Zondag 9 augustus en 13 september is de expositie over de Bossche School te zien in de aula. Om 13.30 en 15.00 geeft Bart Beaard een PowerPointpresentatie over deze architectuurstijl. De toegang is gratis. In verband met de coronamaatregelen is voor de presentatie het aantal plaatsen beperkt en moet men zich vooraf aanmelden via bartbeaard1@gmail.com.