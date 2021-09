Door brand verwoeste kerk Woudrichem 400 jaar geleden herbouwd; mooi moment om bij stil te staan

WOUDRICHEM - Het is 400 jaar geleden dat de Martinuskerk in Woudrichem werd herbouwd, nadat in 1573 een verwoestende brand de kerk plus een groot deel van Woudrichem in de as legde. Om de herbouw te herdenken wordt zaterdag 11 september, tijdens Monumentendag, feest gevierd in en rond de kerk.

De kerk in Woudrichem kent een lange en roerige geschiedenis. Aan het eind van de zevende eeuw zou op de plaats waar nu het koor van de kerk staat al een kapel zijn gesticht. In de vijftiende eeuw is er een kerk gebouwd. In 1573 woedde een enorme brand in Woudrichem, waarbij ook de kerk zwaar werd getroffen: alleen de muren stonden nog overeind. Geld voor een herbouw was er aanvankelijk niet, maar in de Hollandse steden werd hiervoor een bedrag bij elkaar gebracht. In 1621 was het dan zover en was de herbouw klaar. Het jaartal 1621 in een van de balken van de kerk getuigt hiervan.

Muziek en verhalen

Het herdenkingsprogramma op 11 september begrint om 11.00 uur met een bijzonder concert. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie presenteert een klassiek concert van Barok-ensemble Camarata Capelle, dat onder leiding staat van Boudewijn Bruil. Het ensemble voert stukken uit van onder anderen Händel, Telemann en Bach.

De muziek wordt afgewisseld met verhalen over de rol van Woudrichem in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672. De verhalen worden verteld door theatermaker Michiel van de Burgt, in de persoon van de 17de-eeuwse Wouter van de Waterlinie. Het concert duurt ongeveer 45 minuten.

Exposities en verhalen

Verder staan in de kerk en in de toren allerlei activiteiten op de rol. Daaronder korte lezingen over bijzondere momenten van de Martinuskerk, een expositie van religieuze kunst, fototentoonstelling met oude foto’s van de kerk en de vesting en wordt uitleg gegeven over de klokken in de toren.

Ook buiten is het een en ander te doen. De kinderen kunnen zich vermaken met Oudhollandse spellen én bubbelbal, een voetbalspel waarbij iedere speler in een opgeblazen bal zit; in de kerktuin kunnen mensen iets eten en drinken. De Blauwe Schuyt zorgt voor muziek op middeleeuwse instrumenten.

Toren

De toren van de kerk, bekend als de Mosterdpot, is eigendom van de gemeente Altena. Hij valt op door zijn rijke versieringen. Vaak wordt de vraag gesteld of er ooit een spits op heeft gestaan. Helemaal duidelijk is dit niet. Een lezing is dat die er tijdens een hevig noodweer in 1717 is afgewaaid.

Het heeft niet veel gescheeld of de toren zou er niet meer zijn geweest. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, in april 1945, waren de Duitsers vast van plan de toren op te blazen. Ze brachten in de toren 1350 kilo aan explosieven aan. De ramp zou ongekend geweest zijn als die tot ontploffing gebracht zouden zijn. Door bemiddeling van twee inwoners zag de Duitse staf ervan af en is de toren in volle glorie blijven staan.

kerkwoudrichem.nl/400