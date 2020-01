Door brand verwoeste Rattenkeet wordt herbouwd

De precieze oorzaak van de brand is volgens De Bot nog steeds niet bekend. Duidelijk is, vertelt hij, dat het vuur binnen is aangestoken. De Hankenaar: ,,Buiten was het die avond veel te nat.” Dankzij de regen is de schade ‘beperkt’ gebleven tot het rieten dak van het monumentale pand. ,,De wanden staan nog goed overeind.”