‘Door grillige vormgeving is cactusheel aantrekkelijk’

Rechter steunt Waalwijk: 15 arbeidsmi­gran­ten in een enkele woning mag niet

15:43 WAALWIJK - Het is een opluchting voor omwonenden van Fort 101 in Landgoed Driessen. Jan Jongsma, eigenaar van de Waalwijkse woning, heeft bot gevangen bij de rechter. Hij krijgt definitief geen toestemming om in dit pand vijftien arbeidsmigranten te huisvesten. Het maximum aantal is vijf. Wat de eigenaar nu gaat doen, is onbekend. Hij wil verder geen commentaar geven.