Doorn in oog Vlijmenaren op hoek Akkerstraat - Plein na de zomer weggewerkt

Verstande­lijk beperkte bewoners missen hulphond Tooske: ‘Het moet in Opsporing Verzocht!’

19 juni NIEUWKUIJK - Tooske is de huishond van het Thomashuis in Nieuwkuijk. Sinds donderdagochtend is ze spoorloos en dat is komt hard aan bij de bewoners, mensen met een verstandelijke beperking. ,,Tooske moet terugkomen.”