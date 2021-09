Doorrijder (35) meldt zich na aanrijding in Waalwijk, meisje (14) zwaargewond naar ziekenhuis

Video Meisje op fiets raakt zwaarge­wond bij aanrijding met auto in Waalwijk, bestuurder rijdt door

7 september WAALWIJK - Een meisje is dinsdagmiddag rond 16.00 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Floris V-laan in Waalwijk. De automobilist is vervolgens doorgereden. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.