Doorrijder Woudrichem heeft mazzel met uitblijven onderzoek

Het ongeluk gebeurde om 4.55 uur in de ochtend, toen verdachte Frans Jan van T. onderweg naar huis was na een nacht gamen bij een vriend. Twee mannen liepen daar ook met in de hand een scooter. De 34-jarige man uit Woudrichem knalde er achterop. Daarna reed hij naar huis, waar om 5.56 uur de politie arriveerde. Die hadden een eitje, want de kentekenplaat van de auto was op de plek van het ongeluk achtergebleven.