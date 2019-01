Doorsnee band met een unique selling point

De setting is nog precies hetzelfde als begin jaren tachtig. Het podium bij het raam, ervoor een dansvloer. Op het plankier staan dezelfde vier mannen als destijds. Mart Steenbeek achter het drumstel, Jef van Dijk beroert de toetsen van het keyboard, André van den Bogaert plukt op de snaren van zijn basgitaar, Gerard Mahieu bespeelt de gitaar.

Net zo enthousiast als destijds strooit Caravan de muziek van de jaren zeventig en tachtig door buurthuis Bloemenoord, dat vanwege het veertigjarig bestaan deze Waalwijkse deze band deze zondagmiddag weer uit haar as liet herrijzen.

Visconcours

Het is halfdrie. De muziek swingt, de dansvloer is nog leeg. Ongeveer vijftien mensen luisteren. Ouder volk, dat de gloriejaren van Caravan nog heeft meegemaakt. ,,Toen stond de dansvloer vol, was het hartstikke druk”, weet Nico Snoeren (66) uit Waalwijk nog goed. ,,De muziek was er ook naar, swingend. En de consumpties waren heel aantrekkelijk geprijsd, dat telde ook mee.” Die dansvloer smeedde jonge mannen en vrouwen aan elkaar. ,,Ik niet, Jolanda heb ik bij een visconcours aan de haak geslagen.”

Geen groupies

Een rock-’n-rollband met groupies, geestverruimende middelen en te veel drank is het in 1979 opgerichte Caravan nooit geweest. ,,We waren al getrouwd, dus nette jongens”, zegt Mahieu (69). ,,Ons genre was ook anders. We speelden dansmuziek, voetjes van de vloer. Van valeta tot foxtrot. We waren dus van alle markten thuis.” Doorsneemuziek dus. Toch had de band wel een unique selling point, zegt Van den Bogaert. ,,We zongen meerstemmig. Verschillende toonhoogtes, die vloeiden mooi in elkaar over.”

Collectors item

Caravan nam zelf twee nummers op. Eentje past nog in een collectors item van de ware RKC-fan. Steenbeek (62): ,,Ik kwam in 1980 al met dat idee, was tweede keeper bij RKC. Het seizoen daarop werd RKC algeheel amateurkampioen van Nederland. Binnen anderhalf uur schreven we een passende tekst. Toen hebben we in Oosterhout een plaatje opgenomen, op kosten van de businessclub.” Er kwam wel heel veel tijd bij kijken, vond Mahieu. ,,Dat werkte op mijn zenuwen. Ik was net gestopt met roken en had de neiging om weer een peuk op te steken.”

Roadies had Caravan natuurlijk niet om alles klaar te laten zetten en op te ruimen. Dat heeft Mahieu geweten. ,,Om de toetsen te versterken gebruikten we een Lesleybox. Dat ding was gruwelijk zwaar, je tilde je er een breuk aan.” Die box was er waarschijnlijk debet dat een bestelbus, een vrij goedkope barrel, door zijn assen zakte.

'Dat was aanpoten’

Op kermissen verdiende Caravan nog het meeste geld. Steenbeek: ,,Speelden we vier dagen lang. ‘s Avonds natuurlijk, ‘s middags de matinee. Dat was aanpoten, niet normaal.” Van den Bogaert: ,,Je had ook de drive om op dat podium te staan.” In 1991 trekken ze de stekker eruit.

Geen rust, geen roest