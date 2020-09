Doorstart voor Theo Henkelman Schoenen en Only A Shoes in Waalwijk

Meegesleept

Henkelman Schoenen en Only A Shoes kwamen vorige maand in de problemen door het faillissement van FNG. Het concern met modemerken als Miss Etam, Expresso, Claudia Sträter, Steps en Promiss had al langer grote financiële problemen, maar begin augustus viel het doek definitief. ,,Wij zijn meegesleept in het faillissement", aldus Peels. ,,Wij hebben natuurlijk ook last van corona, maar het ging toch nog behoorlijk. We hadden goede hoop het jaar goed af te kunnen sluiten. Daarom zijn we ook blij dat we deze doorstart kunnen maken.”