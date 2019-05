Doorzetster pur sang Desree (17) uit Veen krijgt Marianne Vos Aanmoedigingsprijs

Waalwijker aangehou­den die nog ruim twee jaar celstraf moet uitzitten

13:20 WAALWIJK - Een 58-jarige man uit Waalwijk die nog gezocht werd voor het uitzitten van twee oudere strafopleggingen, is donderdagavond aangehouden in zijn woning. Hij moet volgens de politie in totaal 890 dagen de cel in. Oftewel: twee jaar en vier maanden.