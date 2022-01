Doorzetters strijken neer in veelbesproken wijkje met tiny houses: ‘Wij hippies of zweverig? Niets is minder waar’

SPRANG-CAPELLE - Het veelbesproken wijkje met tiny houses in Sprang-Capelle was een zaak van de zeer lange adem. Menga de Zwager was een van de volhouders. Haar geduld is beloond. Ze is één van de eerste bewoners. ,,Zo piepklein is het niet.”