Dorpsgenoten kijken uit naar huldiging van Maarten van der Weijden in Waspik

WASPIK – ‘Hij hoort erbij, is ‘er een van ons’, maar heeft ook een ‘wereldpresentatie geleverd die niemand hem nadoet’. Dorpsgenoten van Maarten van der Weijden zijn apetrots en raken niet uitgepraat over zijn prestatie.

Lunchroom ’t Binnenhof in Waspik zit helemaal vol. Gesprek van de dag: Maarten van der Weijden. ,,De afgelopen dagen stond de televisie continu aan. Iedereen in het dorp leefde mee”, aldus de eigenaresse. ,,Je merkt wel dat er meer mensen van buitenaf naar Waspik komen. Zo was er gisteren zelfs een man uit Friesland die vroeg waar Maarten woont. Hij wilde hem graag bedanken.”

Quote Desnoods hang ik een zak water op om de boel te versieren Eigenaresse Lunchroom 't Binnenhof Waspik

Waar het de afgelopen weken ging over het al dan niet behalen van de elfstedenzwemtocht, nu is de huldiging het onderwerp van gesprek. Dat de voormalig Olympisch kampioen vorig jaar op het Raadhuisplein in Waalwijk is gehuldigd zit de gemeenschap dwars. ,,Hij woont toch hier in Waspik, waarom moeten we dan met z’n allen die kant op?”, vraagt Coby Smits zich hardop af.

Huldiging

Volledig scherm Waspik hangt de vlag uit. © Cobine Van Der Louw Gemeente Waalwijk heeft inmiddels bevestigd dat het evenement gepland staat voor Waspik. Dat stemt de dames tevreden. Smits: ,,Dan ga ik maar eens op zoek naar mijn vlag. Ook ga ik vrijdagavond zeker kijken. Wat hij heeft gedaan is een wereldprestatie. Daarnaast heeft hij ook nog eens enorm veel geld opgehaald voor een goed doel. Dat maakt je wel trots dat hij een dorpsgenoot is.”

Smits heeft zelf een kennis verloren aan kanker. Smits: ,,Op 38-jarige leeftijd is ze overleden. Net na Maarten z’n eerste zwempoging vorig jaar augustus. Hij kwam daarna bij haar op bezoek in Waspik. Heeft even met haar gesproken en ze zijn samen op de foto geweest. Diezelfde avond is ze helaas overleden.”

Verschrikkelijke ziekte

Volgens de eigenaresse van ’t Begijnenhof is dat ook de kracht van Maarten en zijn actie. ,,Iedereen heeft of kent wel iemand met die verschrikkelijke ziekte. Hij verbindt mensen en zorgt ervoor dat er een verschil gemaakt wordt. Zelfs als ik niet meer aan een vlag kan komen, dan verzin ik wel een manier om het hier te versieren. Desnoods hang ik symbolisch een zak water op.”

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Richard van Alphen wijst aan waar de vlag moet komen aan de slijterij © BN DeStem

Volledig scherm WASPIK - Maarten van der Weijden is weer thuis. Met vrouw Daisy en oudste dochter Phileine geniet hij van alle cadeaus. © Pix4Profs/Casper van Aggelen Richard van Alphen gaat gewoon voor een vlag aan de gevel van Slijterij Van Alphen. ,,Ik heb hem zeker gevolgd. Natuurlijk niet dag en nacht, want moest ook gewoon werken. Voorafgaand aan zijn zwemtocht heb ik meegeholpen met geld inzamelen. Bijvoorbeeld door de muziek te regelen bij de bingo. In de winkel hadden we verder geen speciale acties."

Wel krijgt Van Alphen soms klanten in de winkel die vragen waarom er zoveel vlaggen in het dorp uithangen. ,,Toch leuk om dan te kunnen zeggen dat Maarten van der Weijden hier woont. Het is bijzonder dat iemand uit je dorp zon grote prestatie heeft geleverd.”

Quote Je bent er toch trots op dat Maarten in Waspik woont Netty Revet, inwoner Waspik

Volledig scherm Buren hangen nog wat extra ballonnen op. © Cobine van der Louw Overburen Cor Schoenmakers en Netty Revet hebben hun huis al versierd. Aan de gevel hangt een zelfgemaakt spandoek. ,,Vorig jaar zijn we naar Friesland gereden. Dit jaar hadden we een feest en konden we helaas niet. Maar we hebben wel alles gevolgd op televisie”, aldus Schoenmakers. ,,Je bent er toch trots op dat hij in Waspik woont”, voegt Revet toe.

‘Hier heerst een gemeenschapsgevoel’

Maarten van der Weijden vindt het heel lief dat iedereen zo meeleeft. ,,Dit was vorig jaar ook al zo. Zelfgebakken cakejes, taarten en kratten met appels. Veel dorpsgenoten brachten lieve cadeaus.”

Dat zijn buurtgenoten het dorp hebben versierd en zelfs hun tuin hebben opgeknapt vinden Maarten en Daisy heel bijzonder. Maarten: ,,Wat mooi dat mensen zo met ons meeleven. Dat is het leuke aan Waspik. We wonen hier nu zo’n drie jaar, maar je hoort erbij. Hier heerst echt zo’n gemeenschapsgevoel.”