Dorpshuizen in Altena krijgen huur kwijtgescholden

‘Crisis met grote maatschappelijke gevolgen’

De gemeente zegt er veel aan gelegen te zijn deze voorzieningen voort te laten bestaan. Wethouder Shah Sheikkariem: ,,De coronacrisis leek in eerste instantie een medische crisis. Maar in het afgelopen jaar is gebleken dat de maatregelen ernstige gevolgen hebben voor allerlei plekken in de maatschappij. Als gemeente worden we daar dagelijks mee geconfronteerd. We willen ons als gemeente inzetten om de leefbaarheid binnen onze kernen niet verloren te laten gaan.’’