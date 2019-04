Dorpsontbijt Andel is een mooie traditie geworden

De wethouder is onder de indruk

Als na een uurtje het ontbijt erop zit is het tijd voor de aubade waarbij ook wethouder Hans Tanis aanwezig is. Hij roemt de Andelse gemeenschap. ,,Ik ben echt onder de indruk van alles wat hier gebeurt.” Verhoeven licht een tipje van de sluier op van de activiteiten volgend jaar als de vereniging honderd jaar bestaat. ,,Het wordt een groot en ambitieus feest met 30 evenementen verspreid over het jaar. We leggen de lat hoog omdat we weten een beroep te kunnen doen op veel vrijwilligers en kartrekkers.”