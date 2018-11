Draagtijd van een onvervulde kinderwens is oneindig. ‘Het kwam keihard binnen’

In een sportschool praten twee vrouwen over de geneugten van kleinkinderen. Simone Sinjorgo krijgt de vraag of ze ook al gezegend is met een kleinzoon of -dochter. Nee, zegt de 52-jarige Vlijmense. En, vertelt ze, dat zal ook nooit gebeuren. Het was mij niet gegund om kinderen te krijgen. De vrouwen generen zich, druipen af. Sinjorgo zoekt ze toch op en geeft een welgemeend advies: ,,Ga er nooit zomaar vanuit dat een vrouw kinderen heeft."