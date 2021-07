Drama met dode man in Vlijmen maakt veel los: ‘Het is een hele schok, dat is te begrijpen’

Bij het monumentale pand aan de Wilhelminastraat is deze woensdagochtend het politie-onderzoek in volle gang. Er is 's ochtends om zeven uur een man dood aangetroffen in een auto. Niet veel later worden twee verdachten aangehouden. Veel wijst op een misdrijf, al houdt de politie een slag om de arm. ,,We houden er in ieder geval ernstig rekening mee", laat de politiewoordvoerder weten.