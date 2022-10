Drie alternatieven voor afgeschoten plan woningbouw Villaforte-terrein

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Altena en de provincie Noord-Brabant. Zij denken dat aan de Hoge Maasdijk een betere ontwikkeling mogelijk is dan het eerdere, door de Raad van State afgeschoten plan ‘Op ’t Loev’. Het alternatief zou meer recht doen aan de cultuurhistorische- en natuurwaarden van het gebied.

Dat de Raad van State een streep haalde door ‘Op ’t Loev’, was tot tevredenheid van de stichting Respectvolle Omgang Hoge Maasdijk (ROHM). Die is overigens nog altijd tegen woningbouw op de locatie op die plek.

Drie varianten

In de nu gepresenteerde verkenning, die al vorig jaar juni is gedaan, worden drie varianten geschetst. Bij alle drie wordt ook het aangrenzend terrein van aannemingsbedrijf De Klerk BV meegenomen; dat betekent dat het bedrijf dan zou moeten verhuizen.

In de eerste variant gaat het om 52 woningen op de locatie van Villaforte. Een deel van de huizen drijft in de rivier, een deel beweegt mee bij hoog water en een deel komt op dijkniveau en heeft geen last van het water. In de variant ‘hoog en droog’ gaat uit van de bouw van 58 woningen in clusters op terpen. Bij ‘landmark’ gaat het om één groot gebouw met 70 woningen omgeven door natuur en passend in het rivierengebied.

Hoe nu verder? De gemeenteraad gaat zijn mening geven over de verkenning. De eigenaren van de locatie, Tankens Projectontwikkeling BV en woningcorporatie Bazalt hebben op basis van de verkenning al een ontwerp gemaakt dat door de raad besproken kan worden. Ook de uitkomst van het overleg met de buurt wordt meegenomen in het definitieve besluit over invulling van de locatie.