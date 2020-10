Drie auto's betrokken bij ongeval op A59 bij Drunen

Komt in Oudheusden tóch alles onder één dak? ‘Maar nieuwbouw scholen mag géén vertraging oplopen’

13 oktober OUDHEUSDEN - Het idee om in Oudheusden een multifunctioneel centrum te bouwen is nieuw leven ingeblazen. Directe aanleiding is de nieuwbouw van de twee basisscholen. Allerlei instanties zijn volgens wethouder Peter van Steen enthousiast om mee te gaan doen. Maar één ding staat als een paal boven water: de bouw van de scholen mag absoluut geen vertraging oplopen.