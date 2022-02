Drie auto’s botsen op elkaar op de Midden-Brabantweg bij Waalwijk

Coke, speed, crystal meth en wiet gebruikt: toch besluit man uit Drunen te gaan rijden

WAALWIJK/DRUNEN - Een 30-jarige man uit Drunen is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt op het rijden onder invloed van wiet, cocaïne, speed en crystal meth (methamfetamine). Agenten zagen hem rond 03.30 uur rijden over de Burgemeester Smeelelaan in Waalwijk en controleerden hem niet veel later op de nabijgelegen Pastoor Kuypersstraat.

