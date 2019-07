Drie gewonden bij botsing tussen twee auto's in Waalwijk

Opgravin­gen rond De Burcht leveren nieuwe inzichten op

24 juli WERKENDAM - Nieuwe archeologische onderzoeken in gebied De Burcht in Werkendam hebben nieuwe feiten naar boven gebracht over de geschiedenis van het dorp Zo blijkt de hoofdburcht meer naar het westen te hebben gelegen, op de plaats waar al in 2006 muurwerken werden aangetroffen. De oorspronkelijk vroeg veertiende eeuwse bebouwing moet zelfs nog meer naar het (zuid)westen gezocht worden, laat de gemeente Altena weten. Na de zomer komt het definitieve rapport naar buiten.