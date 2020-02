Drie gewonden bij frontale botsing op glad wegdek van gevreesde afrit A59 bij Drunen

Heusdense ouderen genieten van carnaval in Zorgcen­trum Antonius Heusden

20:48 HEUSDEN - Carnavalsmuziek werkt aanstekelijk op ouderen. Dit bleek vanmiddag in het zorgcentrum Sint Antonius in Heusden. Onder de aanwezigen was een groep ouderen van de Meerzorgafdeling. Vanaf de start van het bezoek van de Jeugdraad van Maoskesdam (Herpt) was het meteen raak.