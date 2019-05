Drie gewonden bij ongeluk vlakbij RKC-stadion in Waalwijk, van wie zeker één zwaargewonde

Man (34) aangehou­den in Tilburg voor poging tot doodslag op vriendin in Waalwijk

9:10 WAALWIJK - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Tilburg een 34-jarige man aangehouden. Hij zou zondagavond rond 20.30 uur hebben geprobeerd zijn vriendin te wurgen in een woning aan de Pater van den Elzenstraat in Waalwijk. Dat meldt de politie.