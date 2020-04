Drie inwoners van Dussen opgepakt na vondst hennepkwekerij

Addy Damen, ‘moeder van de Voedsel­bank’ in Waalwijk is op 76-jarige leeftijd overleden

11:08 WAALWIJK - Addy Damen, medeoprichtster en bestuurslid van Voedselbank De Rijglaars in Waalwijk, is op 76-jarige leeftijd overleden. Damen, getrouwd en moeder van twee zonen, overleed in het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de gevolgen van corona.