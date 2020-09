Drie jaar cel voor man uit Woudrichem die op boot vol mensen schoot

Burgemees­ter Waalwijk werpt beschuldi­gin­gen verre van zich: ‘Architecte is niet geïntimi­deerd’

5 september WAALWIJK - Burgemeester Nol Kleijngeld werpt de beschuldiging van intimidatie en chantage van architecte Marina Moons verre van zich. Hij staat pal achter de aanpak van de gemeente in de kwestie rond de Waalwijkse ondernemer Burak Seferoglu. Volgens Kleijngeld zijn in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning de juiste stappen gezet. ,,We zien dit niet als onder druk zetten, maar als het bieden van duidelijkheid.”