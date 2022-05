Drie mensen gewond bij ongeval op A59 bij Vlijmen

SEIZOENSRAPPORT Gouden combinatie van talent met ervaren ‘buiten­kans­jes’ bezorgde RKC die tiende plek

Een tiende plek voor RKC Waalwijk, met een van de kleinste budgetten van de eredivisie, is een uitstekende prestatie. Wie hier vooraf op ingezet had, had een hoop geld kunnen verdienen.

21 mei