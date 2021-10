Drie ton boete voor twee caravans van duizend euro is overdreven veel, vindt Oostappen Groep van Peter Gillis

In totaal heeft de gemeente Loon op Zand bijna vijf ton dwangsommen opgelegd omdat er illegaal arbeidsmigranten in de chalets en caravans woonden op Droomgaard in 2018 en 2019. De rechtbank in Breda heeft al geoordeeld dat 170.000 euro terecht is opgelegd. Vrijdag was het innen van 304.000 euro boete aan de orde. De Oostappen Groep van tv-persoonlijkheid Peter Gillis heeft de kans om te protesteren tegen de dwangsommen op zichzelf voorbij laten gaan.